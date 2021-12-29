В России могут вернуть смертную казнь

По мнению судьи, социокультурная ситуация в России заметно отличается от положения дел в старых демократиях Европы.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин допустил возможность возвращения смертной казни в стране.

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Об этом он написал в своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", опубликованной на сайте суда.

В частности, в книге Зорькин высказал мнение, что введение в 1996 году моратория на смертную казнь стало уступкой тем ценностям, которые на самом деле не свойственны российскому правосознанию. Судья подчеркнул, что социокультурная ситуация в России заметно отличается от положения дел в старых демократиях Европы, однако Конституционный суд готов идти навстречу и преодолевать стереотипы массового сознания.

По словам Зорькина, пока есть умышленные убийства, вопрос о применении смертной казни не может быть полностью закрыт.

"Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных взглядов, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", – написал он в книге.

Следует отметить, что в России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение высшей меры наказания. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры. Последний смертный приговор в России был исполнен в 1996 году.

Напомним, сейчас только Беларусь – единственная европейская страна, которая до сих пор не отменила смертную казнь. Однако в мире таких стран не мало. Так, по данным международной неправительственной организации "Amnesty International", в 2020 году было исполнено 483 смертных приговора в 18 странах мира. Это на 26% меньше, чем в 2019 году (657 казней). Чаще всего казнь применяются в Китае, Иране, Египте, Ираке и Саудовской Аравии.

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