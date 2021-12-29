У Росії можуть повернути смертну кару

На думку судді, соціокультурна ситуація в Росії помітно відрізняється від стану справ у старих демократіях Європи.

Голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін допустив можливість повернення смертної кар в країні.

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Про це він написав у своїй новій книжці "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", яка опублікована на сайті суду.

Зокрема, у книзі Зорькін висловив думку, що введення 1996 року мораторію на страту стало поступкою тим цінностям, які насправді не властиві російській правосвідомості. Суддя наголосив, що соціокультурна ситуація в Росії помітно відрізняється від стану справ у старих демократіях Європи, проте Конституційний суд готовий іти назустріч та долати стереотипи масової свідомості.

За словами Зорькіна, поки є навмисні вбивства, питання про застосування смертної кари не може бути повністю закрите.

"Дуже сподіваюся, що зроблений нашою країною відхід від права у бік тих моральних і релігійних поглядів, які стоять на позиціях принципової відмови від смертної кари, пройде для Росії успішно", - написав він у книзі.

Варто зазначити, що у Росії смертна кара законодавчо не скасована. Від 1996 року, вступу країни до Ради Європи, у Росії діє мораторій на застосування найвищої міри покарання. 2009 року Конституційний суд остаточно заборонив судам ухвалювати смертні вироки. Останній смертний вирок у Росії був виконаний у 1996 році.

Нагадаємо, наразі лише Білорусь - єдина європейська країна, яка досі не скасувала смертну кару. Однак у світі таких країн не мало. Так, за даними міжнародної неурядової організації "Amnesty International", у 2020 році було виконано 483 смертні вироки у 18 країнах світу. Це на 26% менше, ніж у 2019 році (657 страт). Найчастіше страти застосовуються у Китаї, Ірані, Єгипті, Іраку та Саудівській Аравії.

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