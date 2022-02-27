Зеленський повідомив, про що говорив з Лукашенком

Зеленський повідомив, про що говорив з Лукашенком

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.

Про це Зеленський 27 лютого повідомив у себе в Telegram.

Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.