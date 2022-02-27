Украинская делегация встретится с российской - Зеленский

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Об этом Зеленский 27 февраля сообщил у себя в Telegram.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.