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"Не сідайте в автобуси до ворога": міський голова попередив населення про провокацію окупантів в Ірпені та Бучі

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Російські вороги їздять і збирають в автобуси жінок та дітей, щоб прикритися ними дорогою до столиці.

На території Ірпеня та Бучі окупанти проводять евакуацію населення, щоб використати автобуси з людьми як живий щит дорогою до Києва.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook попередив населення ні в якому разі не сідати в автобуси.

"На території Ірпінської громади ніхто НЕ проводить евакуацію населення! Ні в якому разі НЕ сідайте в автобуси до ворога!

Представники територіальної оборони НЕ заходять у квартири та НЕ відбирають автомобілі‼️‼️

Не впускайте людей, які представляються представниками територіальної оборони!" - написав Маркушин.

Секретар РНБО Олексій Данілов також підтвердив цю інформацію: "Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати до Києва".

Українська влада не проводить евакуацію з Бучі та Ірпеня!

Представник МВС України Антон Геращенко: "У Бучі нібито збирають жінок та дітей в автобуси для евакуації в Київ. Насправді це роблять окупанти. Вони хочуть прикритися людьми, як живим щитом, та за їхніми спинами увійти до столиці".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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