"Не сідайте в автобуси до ворога": міський голова попередив населення про провокацію окупантів в Ірпені та Бучі

"Не сідайте в автобуси до ворога": міський голова попередив населення про провокацію окупантів в Ірпені та Бучі

Російські вороги їздять і збирають в автобуси жінок та дітей, щоб прикритися ними дорогою до столиці.

На території Ірпеня та Бучі окупанти проводять евакуацію населення, щоб використати автобуси з людьми як живий щит дорогою до Києва.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook попередив населення ні в якому разі не сідати в автобуси.

"На території Ірпінської громади ніхто НЕ проводить евакуацію населення! Ні в якому разі НЕ сідайте в автобуси до ворога!

Представники територіальної оборони НЕ заходять у квартири та НЕ відбирають автомобілі‼️‼️

Не впускайте людей, які представляються представниками територіальної оборони!" - написав Маркушин.