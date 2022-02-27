Медведчук сбежал из-под домашнего ареста — Геращенко

Жена Медведчука Оксана Марченко сбежала из Украины через Беларусь.

Кум Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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Кроме того, как говорит советник главы МВД, Медведчук точно знал, что будет новое нападение России, и поэтому его жена Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь.

"Проверил. Подтверждаю. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который принял снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душе... Кстати, Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и поэтому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь", — написал Геращенко у себя в Telegram.

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