Медведчук сбежал из-под домашнего ареста — Геращенко

Жена Медведчука Оксана Марченко сбежала из Украины через Беларусь.
Кум Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.
Кроме того, как говорит советник главы МВД, Медведчук точно знал, что будет новое нападение России, и поэтому его жена Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь.
"Проверил. Подтверждаю. Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Когда победим, найдем того судью, который принял снять с него браслет и ТРО Киева поговорит с ним по душе... Кстати, Медведчук точно знал, что будет полномасштабное вторжение, и поэтому Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь", — написал Геращенко у себя в Telegram.
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