Суд заочно арестовал Медведчука и объявил его в розыск – ДБР

Суд заочно арестовал Медведчука и объявил его в розыск – ДБР

Медведчук обвиняется в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Лычаковский районный суд Львова заочно арестовал кума Путина Виктора Медведчука и объявил его в розыск.

Об этом сообщили в ДБР.

18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ДБР об избрании Виктору Медведчуку меры пресечения в виде содержания под стражей. Ранее следователи ДБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.

Государственное бюро расследований

"Народного депутата, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Местонахождение фигуранта устанавливается. Обращаемся к украинцам, находящимся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся в наличии информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука немедленно сообщать в ДБР по электронному адресу inform.dbr@gmail.com и по телефону +38 (044) 356 40 00 (дополнительный 21 10)", - говорится в сообщении.

Напомним, кум Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста из своего киевского имения, где должен был сидеть под домашним арестом по подозрению в госизмене.

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