Херсонців просять не приводити дітей на мітинги

Окупанти застосовують зброю проти мирних демонстрантів.

У Херсоні просять не приводити на мітинги дітей, оскільки російські агресори напередодні застосували зброю проти беззбройних мирних людей.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Facebook.

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"Я не маю морального права закликати людей виходити на наші мітинги, бо не можу гарантувати Вам безпеку. Але ті, хто приходить – Ви герої! Кожен з вас! Це особливий вид мужності. Стояти з прапором своєї країни за десятки метрів від озлоблених, озброєних окупантів, готових будь-якої миті виявити агресію. Вони не можуть цього зрозуміти, бо не знають, що таке свобода! Друзі, бережіть себе та своїх близьких. Насамперед, не приводьте на мітинг своїх діток! Побачимося сьогодні!", - написав він.

Нагадаємо, у Херсоні окупанти відкрили вогонь по мирних жителях на мітингу проти окупації: є поранені.

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