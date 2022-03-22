Викрадення міського голови Берислава на Херсонщині: прокуратура відкрила провадження

Кримінальне провадження стосується порушення законів та звичаїв війни.

Херсонська обласна прокуратури здійснюєть досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом викрадення міського голови Берислава Олександра Шаповалова.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Ззначається, що кримінальне провадження стосується порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 19 березня 2022 року представники збройних сил Російської Федерації із застосуванням насильства викрали міського голову Берислава. Крім того, викрадено місцевого активіста. Він і міський голова відмовилися співпрацювати з окупантами.



Наразі місце їхнього перебування невідоме. Голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута припускає, що це може бути Нова Каховка.

До слова, Шаповалова було обрано Бериславським міським головою ще 2006-го. Цю посаду обіймає дотепер.

Як повідомлялося, у Чернігівській області окупанти викрадають представників місцевого самоврядування. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області. За словами місцевих мешканців, окупанти затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

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