Російські окупанти викрали міського голову Берислава на Херсонщині

Мер та місцевий активіст вже три дні перебувають у полоні.

Окупанти країни-агресорки Росії викрали міського голову Берислава Олександра Шаповалова.

Про це 21 березня повідомив голова Херсонської військової адміністрації Геннадій Лагута.

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За його словами, мера міста та місцевого активіста викрали близько 11:00 у суботу, 19 березня. Три доби вони перебувають у полоні російських загарбників. Втім, місце їхнього перебування невідоме. Геннадій Лагута припускає, що це може бути Нова Каховка.

“Вчора Олександру Миколайовичу дозволили зателефонувати рідним та заспокоїти їх. Чоловік має проблеми із сердцем, важко переніс захворювання на коронавірус”, - йдеться у повідомленні керівника Херсонської ОВА.

До слова, Шаповалова було обрано Бериславським міським головою ще 2006-го. Цю посаду обіймає дотепер.

Як повідомлялося, у Чернігівській області окупанти викрадають представників місцевого самоврядування. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області. За словами місцевих мешканців, окупанти затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

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