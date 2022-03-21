У Чернігівській області окупанти викрадають представників місцевого самоврядування

Про випадки викрадення просять повідомляти військову адміістрацію.

У тимчасово окупованих населених пунктах Чернігівської області фіксують випадки викрадення представників органів місцевого самоврядування.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Російські окупанти на Чернігівщині вдаються до викрадень та незаконного утримання жителів. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області. Вся ця інформація перевіряється", - наголосив В’ячеслав Чаус.

За словами місцевих мешканців, окупанти затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

У с. Андріївка Михайло-Коцюбинської громади 20 березня затримали старосту, депутатку та директорку школи. За оновленою інформацією на ранок 21 березня, старосту відпустили.

У с. Нова Басань повідомили про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

В’ячеслав Чаус закликав жителів області, які мають інформацію про такі випадки, негайно повідомляти голів своїх громад або представників районних військових адміністрацій.

Як повідомлялося, у Чернігові під обстріл потрапила машина, якою місцеві жителі розвозили воду землякам. І з водою, і з електрикою - а головне з безпекою там тепер - дуже складно. Через постійні ворожі артилерійські обстріли, більшість часу жителі обласного центру проводять у підвалах та сховищах.

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