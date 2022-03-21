Ракетний удар росіян по полігону на Рівненщині: є поранені

Ракетний удар росіян по полігону на Рівненщині: є поранені

Кордон з Білоруссю непорушний, наголосив мер Рівного.

Вранці 21 березня російські окупанти завдали два ракетних удари по одному з військових полігонів на Рівнещині.

Як повідомляє міський голова Рівного Олександр Третяк, внаслідок ворожих ракетних ударів, за попередньою інформацією є поранені.

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Мер Рівного наголосив, що кордон з Білоруссю залишається непорушний.

"Неподалік Рівного був уражений один із об'єктів. За попередньою інформаціює, є декілька поранених, на жаль. Росія підло продовжує завдавати ударів саме з повітря. Наші кордони непорушені. Кордон з Білоруссю - "під замком" наших прикордонників та військових", - розповів він.

Про деталі повідомлять згодом.

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