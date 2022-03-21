В ООН назвали кількість жертв вторгнення РФ до України

В ООН назвали кількість жертв вторгнення РФ до України

Більшість випадків загибелі та поранень серед цивільного населення спричинено вибуховими пристроями з великою площею враження

Від початку вторгнення РФ в Україну Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 2361 жертву серед цивільного населення країни: 902 убитих та 1459 поранених.

Про це пише Укрінформ.

Серед убитих - 179 чоловіків, 134 жінки, 11 дівчат та 25 хлопчиків, а також 39 дітей та 514 дорослих, стать яких поки що невідома.

З-поміж поранених - 156 чоловіків, 117 жінок, 22 дівчинки та 16 хлопчиків, а також 60 дітей та 1088 дорослих, стать яких поки що невідома.

Більшість випадків загибелі та поранень серед цивільного населення спричинено вибуховими пристроями з великою площею враження, зокрема обстрілами важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню, а також ракетними та повітряними ударами.

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Реальні показники жертв значно вищі, оскільки інформація з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, приходить з запізненням. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Сєвєродонецька, Рубіжного, Тростянця, де повідомляється про численні жертви серед цивільного населення.В ООН назвали кількість жертв вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр, в якому ховалися люди.

Додамо, що у блокадному Маріуполі окупанти скинули бомбу на школу мистецтв.

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було військових позицій. Там було близько чотирьохсот мирних людей. Переважно – жінки та діти, люди старшого віку. Вони – під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих", — сказав президент.

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