S&P відкличе рейтинги всіх російських компаній

Рейтинги будуть відкликані до 15 квітня, останнього терміну, встановленого ЄС.

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poorʼs Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій.

Про це йдеться у повідомленні агентства.

S&P ухвалило рішення на тлі запровадженої Євросоюзом заборони на присвоєння кредитно-рейтинговими агентствами ЄС рейтингів Росії та російським компаніям, а також заборони на рейтингові послуги російським клієнтам.

Рейтинги будуть відкликані до 15 квітня – останнього терміну, встановленого ЄС, повідомляють аналітики S&P.

Раніше S&P оголосило про зупинення комерційної діяльності в Росії на тлі війни в Україні.

Нагадаємо, Росія вирішила направити $117 млн на виплати за борговими зобовʼязаннями зі своїх активів, які були заморожені через санкції після її вторгнення в Україну. За даними провідної рейтингової агенції Fitch Ratings, Росія незабаром не зможе розплатитися зі своїми боргами.

Тим часом у багатьох обмінниках в Росії закінчилася валюта, вони не відчиняються, оскільки порожні. А Банк Росії ухвалив рішення "у зв'язку зі складною ситуацією" не відкривати торги акціями.

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