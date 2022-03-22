За ніч російські окупанти обстріляли Харків понад 80 разів: які райони постраждали

За ніч російські окупанти обстріляли Харків понад 80 разів: які райони постраждали

Влада намагатиметься організувати гуманітарний коридор до міста Ізюм, де склалася критична ситуація.

У Харкові за ніч зафіксовано понад 80 обстрілів. Окупанти збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив 22 березня в ефірі інформаційного марафону.

"Ми зафіксували 84. Постраждали райони Салтівки, Данилівки, Холодної Гори, район ХТЗ, так само активність ворога була в Дергачах, Циркунах і в Чугуївському напрямку", - сказав Синєгубов.

Голова ОВА додав, що на Чугуївському напрямку сьогодні вранці було збито розвідувальний безпілотний літальний апарат російських загарбників. Крім того, Синєгубов повідомив, що влада намагатиметься організувати гуманітарний коридор до міста Ізюм, де склалася критична ситуація.

Водночас, за даними МВС у Харкові внаслідок ворожих обстрілів зруйнована майже тисяча цивільних об'єктів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

Читайте також: