Морська галузь України в умовах війни: поточний стан

Через російську військову агресію на даний час вхід та вихід суден з українських портів тимчасово неможливий.

Так, через російську військову агресію наразі порти Маріуполя, Бердянська, Скадовська та Херсона не працюють, вхід та вихід суден тимчасово неможливий.

Порти Миколаєва, Ольвії, Південного, Одеси, Чорноморська частково здійснюють обробку наявного у причалів флоту та відвантаження залізницею та автотранспортом. Вхід та вихід суден також тимчасово неможливий.

Така ж ситуація у порту Білгород-Дністровського, який не працює через відсутність флоту та вантажів.

Щодо річкової інфраструктури, МІУ повідомляє, що шлюзова інфраструктура Дніпра на південь від міста Київ перебуває у робочому стані, окрім Каховського шлюзу, який захоплений росією.

Процедура дипломування моряків здійснюється у містах Одеса та Ізмаїл. Вихід в рейс моряків-громадян України у складі членів екіпажів суден з портів Усть-Дунайськ, Ізмаїл, Рені можливий.

Питання можливості виїзду за кордон моряків - громадян України пішки або автотранспортом наразі не вирішене. У разі отримання інформації з цього приводу її буде опубліковано на офіційних ресурсах Мінінфраструктури та Державної служби морського і річкового транспорту.