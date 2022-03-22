Морская отрасль Украины в условиях войны: текущее состояние

Из-за российской военной агрессии в настоящее время вход и выход судов из украинских портов временно невозможен.

Так, из-за российской военной агрессии в настоящее время порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона не работают, вход и выход судов временно невозможен.

Порты Николаева, Ольвии, Южного, Одессы, Черноморска частично осуществляют обработку имеющегося у причалов флота и отгрузки по железной дороге и автотранспорту. Вход и выход судов также временно невозможен.

Такая же ситуация у порта Белгород-Днестровского, который не работает из-за отсутствия флота и грузов.

Что касается речной инфраструктуры, МИУ сообщает, что шлюзовая инфраструктура Днепра к югу от города Киев находится в рабочем состоянии, кроме Каховского шлюза, захваченного россией.

Процедура дипломирования моряков осуществляется в городах Одессе и Измаиле. Выход в рейс моряков-граждан Украины в составе членов экипажей судов из портов Усть-Дунайск, Измаил, Рени возможен.

Вопрос возможности выезда за границу моряков — граждан Украины пешком или автотранспортом пока не решен. В случае получения информации по этому поводу она будет опубликована на официальных ресурсах Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта.