Гибралтар арестовал яхту российского миллиардера Пумпянского

Судно подлежит аресту.

Роскошная супер-яхта, связанная с владельцем крупнейшего российского производителя стальных труб, который находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, была задержана властями в Гибралтаре.

Об этом пишет Reuters.

72-метровое судно "Аксиома", как полагают, принадлежит Дмитрию Пумпянскому, владельцу металлургической группы TMK (TRMK.MM).

На прошлой неделе Великобритания ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц, что позволило властям заморозить их активы.

Пумпянский – российский бизнесмен-миллиардер. Он является владельцем и главой российского мирового производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK. Он попал под санкции Великобритании и ЕС, наложенные на российских олигархов после вторжения России в Украину.

Напомним, что в странах Европы уже конфисковали 8 яхт российских олигархов.

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