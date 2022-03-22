Гібралтар заарештував яхту російського мільярдера Пумпянського

Судно підлягає арешту.

Розкішна супер'яхта, пов’язана з власником найбільшого російського виробника сталевих труб, який наразі перебуває під санкціями Великої Британії та Європейського Союзу, була затримана владою у Гібралтарі.

Про це пише Reuters.

72-метрове судно "Аксіома", як вважають, належить Дмитру Пумпянському, власнику металургійної групи TMK (TRMK.MM).

Минулого тижня Великобританія ввела санкції проти сотень російських фізичних і юридичних осіб, що дозволило владі заморозити їхні активи.

Пумпянський - російський бізнесмен-мільярдер. Він є власником та головою російського світового виробника сталевих труб для нафтогазової галузі OAO TMK. Він потрапив під санкції Великої Британії та ЄС, які були накладені на російських олігархів після вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, що у країнах Європи вже конфіскували 8 яхт російських олігархів.

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