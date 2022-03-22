У Білорусі біля кордону з Польщею припинив роботу пункт розміщення мігрантів

У Білорусі біля кордону з Польщею припинив роботу пункт розміщення мігрантів

Майже сто мігрантів вилетіли евакуаційним нічним рейсом з Мінська до Іраку.

У транспортно-логістичному центрі «Брузги» (Білорусь) припинив роботу пункт розміщення біженців.

Усі іноземці, які тимчасово перебували у транспортно-логістичному центрі, покинули його.

Про це повідомив прикордонний комітет Білорусі у Telegram.

22 березня, 98 біженців вилетіли евакуаційним рейсом з Мінська до Ербіля о 02:55.

Повернення на батьківщину організоване у рамках програми допомоги Міжнародної організації з міграції.

Інші іноземці на їх прохання тимчасово розселені в готелях та санаторіях для очікування наступних евакуаційних рейсів.

Нагадаємо, у листопаді минулого року мігранти штурмували білорусько-польський кордон. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни".

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