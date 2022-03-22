В Беларуси у границы с Польшей прекратил работу пункт размещения мигрантов

Почти сто мигрантов вылетели эвакуационным ночным рейсом из Минска в Ирак.
В транспортно-логистическом центре «Брузги» (Беларусь) прекратил работу пункт размещения беженцев. Все иностранцы, временно находившиеся в транспортно-логистическом центре, покинули его.
Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси в Telegram.
22 марта, 98 беженцев вылетели эвакуационным рейсом из Минска в Эрбиль в 02:55.
Возврат на родину организован в рамках программы помощи Международной организации по миграции.
Другие иностранцы по их просьбе временно расселены в гостиницах и санаториях для ожидания следующих эвакуационных рейсов.
Напомним, в ноябре прошлого года мигранты штурмовали белорусско-польскую границу. В Варшаве назвали эту группу людей "самой большой из всех до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну".
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