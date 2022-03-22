S&P отзовет рейтинги всех российских компаний

Рейтинги будут отозваны до 15 апреля, последнего срока, установленного ЕС.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций.

Об этом говорится в сообщении агентства.

S&P приняло решение на фоне введенного Евросоюзом запрета на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запреты на рейтинговые услуги российским клиентам.

Рейтинги будут отозваны до 15 апреля – последнего срока, установленного ЕС, сообщают аналитики S&P.

Ранее S&P объявило о приостановлении коммерческой деятельности в России на фоне войны в Украине.

Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия вскоре не сможет расплатиться со своими долгами.

Между тем, во многих обменниках в России закончилась валюта, они не открываются, поскольку пусты. А Банк России принял решение "в связи с сложной ситуацией" не открывать торги акциями.

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