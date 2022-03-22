Возник дефицит: Украина получит более двух миллионов доз препаратов йода

Возник дефицит: Украина получит более двух миллионов доз препаратов йода

В частности, задержка в доставке была спровоцирована войной.

Во вторник, 22 марта, в Украину поступят более двух миллионов доз препаратов йода, дефицит которых возник в аптеках в разных регионах страны.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По его словам, задержки со снабжением йодом были спровоцированы и войной России в Украине, и логистическими проблемами. Впрочем, их удалось устроить.

Кроме того, страна получит безрецептурные успокаивающие средства. Ведь произошли задержки и с снабжением этих медпрепаратов.

Радуцкий рассказал, что уже состоялись закупки гормональных препаратов. Именно поэтому в ближайшие дни и этот дефицит будет преодолен.

Как сообщалось, Минздрав запретил использовать в Украине производимые в Беларуси лекарства. В списке оказалось 39 лекарственных средств. Такие же генерические лекарственные средства производят украинские фармкомпании. Поэтому отказ от белорусских препаратов не несет никакой угрозы или вреда обеспечению украинцев лекарствами.

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