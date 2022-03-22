Виник дефіцит: Україна отримає понад два мільйони доз препаратів йоду

Зокрема, затримка у доставці була спровокована війною.

У вівторок, 22 березня, до України надійде понад два мільйони доз препаратів йоду, дефіцит яких виник в аптеках у різних регіонах країни.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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За його словами, затримки з постачанням йоду були спровоковані і війною Росії в Україні, і логістичними проблемами. Втім, їх вдалося владнати.

Крім того, країна отримає безрецептурні заспокійливі засоби. Адже відбулися затримки і з постачанням цих медпрепаратів.

Радуцький розповів, що вже відбулися закупівлі гормональних препаратів. Саме тому найближчими днями і цей дефіцит буде подолано.

Як повідомлялося, МОЗ заборонив використовувати в Україні вироблені в Білорусі ліки. У списку опинилося 39 лікарських засобів. Такі ж генеричні лікарські засоби виробляють українські фармкомпанії. Саме тому відмова від білоруських препаратів не несе жодної загрози чи шкоди забезпеченню українців ліками.

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