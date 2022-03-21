У Франції попереджають, що через війну РФ проти України можлива глобальна продовольча криза

У Франції попереджають, що через війну РФ проти України можлива глобальна продовольча криза

Зазначається, що продовольча криза вже призвела до зростання цін і посилення інфляції в ряді африканських країн, регіонів, які залежали від імпорту зерна з Росії та України.

Війна Росії проти України може спричинити продовольчі проблеми. Війна безпосередньо впливає на ціни на зерно, добрива та корми.

Про це заявив міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді, повідомляє Mediafax.

"Війна Росії з Україною, двома найбільшими у світі виробниками сільськогосподарських культур, може призвести до продовольчої кризи світового масштабу", - заявив міністр.

Зазначається, що продовольча криза вже призвела до зростання цін і посилення інфляції в ряді африканських країн, регіонів, які залежали від імпорту зерна з Росії та України.

Своєю чергою спеціальний доповідач ООН із питання про право на харчування Майкл Фахрі заявив, що вторгнення Росії в Україну може спричинити глобальний сплеск недоїдання та голоду. Наслідки конфлікту, пов’язані з продовольством, відчуваються в Єгипті, Туреччині, Бангладеш та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці у Росії та Україні.

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