Сервіс "Приват24" відновив роботу

Платежі та послуги знову доступні для українців.

Команда ІТ-фахівців "ПриватБанку" завершила налаштування резервних потужностей банку. Сервіс "Приват24" працює в звичайному режимі.

Про це зранку 21 березня повідомили в банку.

"Команда ІТ-фахівців ПриватБанку за три доби роботи у режимі 24/7 завершила впровадження резервних потужностей для безперебійної роботи сервісів банку", - зазначив регулятор.

Нагадаємо, що 20 березня 2022 року "ПриватБанк" запланував проведення технологічних робіт з модернізації Приват24, що дозволить суттєво збільшити обсяги обробки платежів та впровадження нових послуг.

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