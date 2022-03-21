Окупантам не вдається обійти Миколаїв у напрямку Одеси - британська розвідка

За останній тиждень ці сили мало просунулися.

Війська Росії намагаються обійти Миколаїв у напрямку Одеси, але це в них не вдається.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

"Російські сили, що наступають із Криму, все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід, у бік Одеси. За останній тиждень ці сили мало просунулися", – йдеться у повідомленні британської розвідки.

Крім того, у відомстві повідомили, що блокада українського узбережжя погіршить гуманітарну ситуацію, адже це перешкоджає доставці життєво важливих вантажів населенню.

Раніше стало відомо, що за даними британських розвідників, російські війська спробують знову взяти столицю протягом найближчих тижнів.

"Київ залишається головною військовою ціллю Росії", - зазначили у розвідці.

У п'ятницю, 18 березня, у Міноборони РФ заявили, що вони запустили гіперзвукові ракети по військовому складу боєприпасів на заході України, знищивши споруду в українському селі Делятин. Наймовірніше, йдеться про удари по підземному складі ракет та авіаційних боєприпасів українських військ в одному з населенних пунктів Івано-Франківської області.

Згодом у США підтвердили, що Росія вперше запустила гіперзвукові ракети по об'єктах України. У США стверджують, що РФ мала дві мети використання ракети: випробувати зброю та надіслати повідомлення Заходу про російські можливості.

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