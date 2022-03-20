Під час спроби наступу на Київ окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку - Генштаб

Також підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства.
Під час здійснення чергової спроби наступу на Київ, окупанти втратили зведений загін 6-го танкового полку.
Про це 20 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
"Завдяки активним діям підрозділів Збройних сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Росії для поповнення окупаційних військ почалась "прихована" мобілізація, проте охочих загинути на війні в Україні небагато.