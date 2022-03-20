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Росія звернулась до Лівії у пошуках бойовиків для війни проти України

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Росія звернулась до Лівії у пошуках бойовиків для війни проти України

Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга”.

Росія звернулась до Лівії у пошуках бойовиків для війни проти України. Військове керівництво цієї країни пообіцяло надіслати до РФ "добровольців". 

Про це 20 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” до України, з метою участі у бойових діях на боці РФ. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”), літаками повітряно-космічних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні. 

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