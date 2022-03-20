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"Манчестер Сіті" із Зінченком переміг "Саутгемптон" на шляху до півфіналу Кубка Англії

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"Манчестер Сіті" із Зінченком переміг "Саутгемптон" на шляху до півфіналу Кубка Англії

Associated Press

"Містяни" пробилися до наступного туру.

У неділю, 20 березня, у рамках 1/4 фіналу Кубка Англії "Саутгемптон" приймав "Манчестер Сіті". Матч завершився перемогою гостей - 1:4.

Рахунок матчу на 12-й хвилині відкрив Рахім Стерлінг, а під завісу першого тайму Емерік Ляпорт відправив м'яч у свої ворота.

Другий тайм "Манчестер Сіті" провів у атаках на ворота суперника та зміг материалізувати перевагу — Філ Фоден та Ріяд Марез довели рахунок до разгромного.

Український захисник "містян" Олександр Зінченко вийшов на поле наприкінці матчу замість Канселу, але не встиг відзначитись результативними діями.

  • Таким чином "городяни" пройшли до 1/2 фіналу турніру, де на них вже чекають "Крістал Пелас" та "Челсі".
  • Сьогодні останнє місце у півфіналі Кубка Англії займе хтось із пари "Ноттінгем Форест" – "Ліверпуль".

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