"Манчестер Сіті" із Зінченком переміг "Саутгемптон" на шляху до півфіналу Кубка Англії

"Манчестер Сіті" із Зінченком переміг "Саутгемптон" на шляху до півфіналу Кубка Англії

"Містяни" пробилися до наступного туру.

У неділю, 20 березня, у рамках 1/4 фіналу Кубка Англії "Саутгемптон" приймав "Манчестер Сіті". Матч завершився перемогою гостей - 1:4 .

Рахунок матчу на 12-й хвилині відкрив Рахім Стерлінг, а під завісу першого тайму Емерік Ляпорт відправив м'яч у свої ворота.

Другий тайм "Манчестер Сіті" провів у атаках на ворота суперника та зміг материалізувати перевагу — Філ Фоден та Ріяд Марез довели рахунок до разгромного.

Український захисник "містян" Олександр Зінченко вийшов на поле наприкінці матчу замість Канселу, але не встиг відзначитись результативними діями.

Таким чином "городяни" пройшли до 1/2 фіналу турніру, де на них вже чекають "Крістал Пелас" та "Челсі".

Сьогодні останнє місце у півфіналі Кубка Англії займе хтось із пари "Ноттінгем Форест" – "Ліверпуль".

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