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Три білоруських банки офіційно відключили від SWIFT

Дата публікації
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14к
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Три білоруських банки офіційно відключили від SWIFT

Три білоруських банка офіційно відключили від SWIFT / Associated Press

20 березня 2022 року три великих білоруських банки було відключено від системи SWIFT.

Як повідомили в Telegram-каналі Naviny.by, від 20 березня 2022 року, банківськими картами "Белагропромбанка" вже не можна розплатитися в країнах Євросоюза.

Також від системи SWIFT відключили "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".

Раніше в "Банке Развития Беларуси" повідомили, що відключення від системи тимчасове і будуть "вжиті заходи щодо використання альтернативних систем передавання фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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