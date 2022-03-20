Три білоруських банка офіційно відключили від SWIFT / Associated Press

Три білоруських банки офіційно відключили від SWIFT

Три білоруських банки офіційно відключили від SWIFT

20 березня 2022 року три великих білоруських банки було відключено від системи SWIFT.

Як повідомили в Telegram-каналі Naviny.by, від 20 березня 2022 року, банківськими картами "Белагропромбанка" вже не можна розплатитися в країнах Євросоюза.

Також від системи SWIFT відключили "Банк Развития Беларуси" і банк "Дабрабыт".

Раніше в "Банке Развития Беларуси" повідомили, що відключення від системи тимчасове і будуть "вжиті заходи щодо використання альтернативних систем передавання фінансової інформації для забезпечення своєчасного виконання зобов'язань".