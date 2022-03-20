"Розгублений і наляканий "бабкін внук": на Київщині спіймали російського кулеметника

Російського диверсанта викрили поряд із Житомирською трасою.

Нацполіція Київщини спільно з Головним управління розвідки Міноборони затримали 23-річного російського кулеметника Володимира Сафронова.

Про це 20 березня повідомляє Поліція Київської області.

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За словами офіцера поліції Андрія Нєбитова, хлопець є уродженцем Казані. На боці окупантів воював нібито за контрактом.

"Розгублений і наляканий "бабкін внук" з георгіївською стрічкою на руці. Цього 23-річного з Казані, контрактника, сьогодні зранку затримали офіцер поліції Київщини спільно з ГУР МО України", — повідомив Нєбитов.

Російського диверсанта викрили поряд із Житомирською трасою, де нині тривають запеклі бої з окупантами..

У Нацполіції підкреслюють, що правоохоронці Київщини продовжують працювати у так званих "сірих зонах" та навіть на окупованих територіях, встановлювати місця дислокації російських диверсантів, викривати позиції ворога та надавати допомогу населенню.

Нагадаємо, один з російських полонених розповів, що до війни в Україні їх почали готувати ще у січні 2022 року. До військової частини приїжджало вище керівництво та перевіряло бойові завдання.

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