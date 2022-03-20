"Растерянный и напуганный "бабкин внук": на Киевщине поймали российского пулеметчика

Российского диверсанта разоблачили рядом с Житомирской трассой.
Нацполиция Киевщины совместно с Главным управления разведки Минобороны задержали 23-летнего российского пулеметчика Владимира Сафронова.
Об этом 20 марта сообщает Полиция Киевской области.
По словам офицера полиции Андрея Небитова, парень является уроженцем Казани. На стороне оккупантов воевал якобы по контракту.
"Растерянный и напуганный "бабкин внук" с георгиевской лентой на руке. Этого 23-летнего из Казани, контрактника, сегодня утром задержали офицер полиции Киевщины совместно с ГУР МО Украины", — сообщил Небитов.
Российского диверсанта разоблачили рядом с Житомирской трассой, где сейчас продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.
В Нацполиции подчеркивают, что правоохранители Киевщины продолжают работать в так называемых "серых зонах" и даже на оккупированных территориях, устанавливать места дислокации российских диверсантов, разоблачать позиции врага и оказывать помощь населению.
Напомним, один из российских пленных рассказал, что к войне в Украине их начали готовить еще в январе 2022 года. В воинскую часть приезжало высшее руководство и проверяло боевые задания.
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