"Растерянный и напуганный "бабкин внук": на Киевщине поймали российского пулеметчика

Российского диверсанта разоблачили рядом с Житомирской трассой.

Нацполиция Киевщины совместно с Главным управления разведки Минобороны задержали 23-летнего российского пулеметчика Владимира Сафронова.

Об этом 20 марта сообщает Полиция Киевской области.

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По словам офицера полиции Андрея Небитова, парень является уроженцем Казани. На стороне оккупантов воевал якобы по контракту.

"Растерянный и напуганный "бабкин внук" с георгиевской лентой на руке. Этого 23-летнего из Казани, контрактника, сегодня утром задержали офицер полиции Киевщины совместно с ГУР МО Украины", — сообщил Небитов.

Российского диверсанта разоблачили рядом с Житомирской трассой, где сейчас продолжаются ожесточенные бои с оккупантами.

В Нацполиции подчеркивают, что правоохранители Киевщины продолжают работать в так называемых "серых зонах" и даже на оккупированных территориях, устанавливать места дислокации российских диверсантов, разоблачать позиции врага и оказывать помощь населению.

Напомним, один из российских пленных рассказал, что к войне в Украине их начали готовить еще в январе 2022 года. В воинскую часть приезжало высшее руководство и проверяло боевые задания.

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