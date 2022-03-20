Три белорусских банка официально отключили от SWIFT / Associated Press

Три белорусских банка официально отключили от SWIFT

Три белорусских банка официально отключили от SWIFT

20 марта 2022 года три крупных белорусских банка были отключены от системы SWIFT.

Как сообщили в Telegram-канале Naviny.by, с 20 марта 2022 года, банковскими картами "Белагропромбанка" уже нельзя расплатиться в странах Евросоюза.

Также от системы SWIFT отключили "Банк Развития Беларуси" и банк "Дабрабыт".

Ранее в "Банке Развития Беларуси" сообщили, что отключение от системы временное и будут "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".