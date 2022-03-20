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Три белорусских банка официально отключили от SWIFT

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Три белорусских банка официально отключили от SWIFT

Три белорусских банка официально отключили от SWIFT / Associated Press

20 марта 2022 года три крупных белорусских банка были отключены от системы SWIFT.

Как сообщили в Telegram-канале Naviny.by, с 20 марта 2022 года, банковскими картами "Белагропромбанка" уже нельзя расплатиться в странах Евросоюза.

Также от системы SWIFT отключили "Банк Развития Беларуси" и банк "Дабрабыт".

Ранее в "Банке Развития Беларуси" сообщили, что отключение от системы временное и будут "приняты меры по использованию альтернативных систем передачи финансовой информации для обеспечения своевременного выполнения обязательств".

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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