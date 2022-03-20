В Україні скоротять кількість блокпостів, їхня оптимізація триває

У перші дні російського вторгнення їх було настільки багато, що вони ускладнювали логістику по країні.

В Україні мають намір скоротити число блокпостів до 800-900.

Про це в ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, з початку війни Росії проти України мало не кожна громада намагалася встановити свій блокпост. Причому доходило до того, що ті, хто на них стояв, не знали, що відбувається на сусідніх блокпостах.

Денисенко зазначив, що станом на початок минулого тижня скоротили їхню кількість до приблизно 1 500 по всій країні. Зараз їхня оптимізація триває.

Також читайте У Дніпрі місцевий мешканець намагався вкрасти з блокпоста протитанковий їжак

"В цілому, я думаю, ми дійдемо десь до цифри 800-900 в найближчі дні. Тобто цього буде достатньо для того, щоб забезпечити з одного боку, безпеку, з іншого боку - нормальну логістику по всій країні", - резюмував він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відвідав блокпости, які спорудили для укріплення на в'їздах до столиці. Мер міста побував на взводно-опорному пункті, облаштованому на одному з танко-небезпечних напрямків.

Як поводитися на блокпостах і що категорично не можна робити

Читайте також: