В Украине сократят количество блокпостов, их оптимизация продолжается

В первые дни российского вторжения их было так много, что они усложняли логистику по стране.

В Украине намерены сократить число блокпостов до 800-900.

Об этом в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, с начала войны России против Украины почти каждая громада пыталась установить свой блокпост. Причем доходило до того, что те, которые стояли на них, не знали, что происходит на соседних блокпостах.

Денисенко отметил, что на начало прошлой недели сократили их количество до примерно 1 500 по всей стране. В настоящее время их оптимизация продолжается.

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"В целом, я думаю, мы дойдем где-то до цифры 800-900 в ближайшие дни. То есть этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить с одной стороны безопасность, с другой — нормальную логистику по всей стране", — резюмировал он.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко посетил блокпосты, которые построили для укрепления на въездах в столицу. Мэр города побывал на взводно-опорном пункте, обустроенном на одном из танкоопасных направлений.

Как вести себя на блок-постах и что категорически нельзя делать

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