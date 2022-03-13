В Днепре местный житель пытался украсть с блокпоста противотанковый еж

В Днепре местный житель пытался украсть с блокпоста противотанковый еж

За это его привязали к столбу.

В Днепре "особо предприимчивый" местный житель пытался украсть с блокпоста противотанковый еж. Сделать это ему не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции области.

Мужчина пытался украсть еж рядом с одним из блокпостов. Однако его заметили представители ТРО и, уже по традиции, применили к нему профилактические меры.

"Представители терробороны применили профилактические действия и вызвали патруль. Экипаж оперативно прибыл на место происшествия и доставил гражданина в отделение полиции. Друзья, сообщайте на 102, обращайтесь к патрульным экипажам, если видите, что совершаются мародерские действия. Работаем ради спокойствия нашего города вместе", — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции области.

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