В Днепре местный житель пытался украсть с блокпоста противотанковый еж

За это его привязали к столбу.
В Днепре "особо предприимчивый" местный житель пытался украсть с блокпоста противотанковый еж. Сделать это ему не удалось.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции области.
Мужчина пытался украсть еж рядом с одним из блокпостов. Однако его заметили представители ТРО и, уже по традиции, применили к нему профилактические меры.
"Представители терробороны применили профилактические действия и вызвали патруль. Экипаж оперативно прибыл на место происшествия и доставил гражданина в отделение полиции. Друзья, сообщайте на 102, обращайтесь к патрульным экипажам, если видите, что совершаются мародерские действия. Работаем ради спокойствия нашего города вместе", — подчеркнули в пресс-службе патрульной полиции области.
Читайте также:
- "Предатели" и "Диверсанты": оккупанты публикуют в Сети фейки об украинских военных
- Как выглядит сейчас бомбардированный Харьков: спасатели разбирают завалы
- "Как настоящий герой принял бой": на фронте погиб бывший командир 24-й бригады со Львовщины