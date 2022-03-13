У Дніпрі місцевий мешканець намагався вкрасти з блокпоста протитанковий їжак

У Дніпрі місцевий мешканець намагався вкрасти з блокпоста протитанковий їжак

За це його прив'язали до стовпа.

У Дніпрі "особливо заповзятливий" місцевий мешканець намагався вкрасти з блокпоста протитанковий їжак. Зробити цього йому не вдалося.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції області.

Чоловік намагався вкрасти їжак неподалік одного з блокпостів. Проте його помітили представники ТРО і, вже за традицією, застосували щодо нього профілактичні заходи.

“Представники тероборони застосували профілактичні дії та викликали патруль. Екіпаж оперативно прибув на місце події та доставив громадянина до відділку поліції. Друзі, повідомляйте на 102, звертайтеся до патрульних екіпажів, якщо бачите, що вчиняються мародерські дії. Працюємо заради спокою нашого міста разом”, - підкреслили у пресслужбі патрульної поліції області.

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