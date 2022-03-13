В Україні зменшать кількість блокпостів на автошляхах: що зміниться

В Україні зменшать кількість блокпостів на автошляхах: що зміниться

Монастирський вважає, що цілком вистачить перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста.

Через перешкоджання руху транспорту та евакуації вирішили оптимізувати кількість блокпостів по Україні. В МВС повідомили, що найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів.

Про це розповів очільник МВС Денис Монастирський.

"Багато отримав нарікань від волонтерів та активістів, посадовців виконавчої влади та місцевого самоврядування на те, що на дорогах забагато блокпостів і це перешкоджає руху транспорту. Як для евакуації мирних жителів в центр і на захід країни, так і для доставки гуманітарних вантажів до столиці, на схід і південь – в місця, де тривають активні бойові дії", - зазначив голова відомства.

Він додав, що наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.

На думку Монастирського, цілком вистачить перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою. У такий спосіб буде покращено пересування транспортних потоків всередині країни.

"Це зекономить час, пальне, а головне – сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У разі проблем із проїздом через блокпости прошу повідомляти за номером телефону 102", - написав він.

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