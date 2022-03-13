Окупанти тероризують жителів трьох міст у Херсонській області

Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка.

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Сьогодні так званий "військовий комендант" підписав звернення до мешканців міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка, в якому оголосив комендантську годину, заборону на носіння зброї та на проведення зібрань, мітингів або пікетів", - написала Денісова.

З її слів, за будь-яке порушення цих "вимог" окупант погрожує "притягненням до суворої відповідальності та передачею до органів військового правопорядку".

Нагадаємо, у прокуратурі повідомили, що Росія готується провести на території Херсонської області "референдум" щодо створення "Херсонської народної республіки". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Сьогодні, 13 березня, жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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