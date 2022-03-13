До Ірпеня заборонили в'їзд журналістів

Мер міста просить представників медіа, а також всіх українців - не публікувати у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку тощо.

Від сьогодні заборонений в'їзд журналістів до Ірпеня.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

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"Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам. Я дуже прошу всіх представників медіа, а також всіх українців - не публікуйте у соцмережах наших військовослужбовців, їхню техніку чи будь що, що б вказувало на їхнє розташування! Це дуже важливо!", - наголосив Маркушин.

Нагадаємо, російські окупанти 13 березня розстріляли в Ірпені Київської області 51-річного американського журналіста Брента Рено, який мав з собою посвідчення кореспондента The New York Times. У виданні загибель медійника підтвердили, але зазначають, що він не мав акредитації.

Ще один журналіст американського ЗМІ поранений. Потерпілого вивезли із зони бойових дій та доправили до лікарні "Охматдит".

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", - написав начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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