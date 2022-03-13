Сенатор США закликав передати винищувачі Україні, включаючи МіГ-29

Штати виступають проти передачі винищувачів.

Американський сенатор Роб Портман заявив, що доставка винищувачів в Україну, включаючи МіГ-29, є важливою, оскільки Росія посилює свої атаки на країну.

Про це повідомляє CNN.

"Ми чули безпосередньо від українців, що вони дуже хочуть їх отримати. Вони хочуть мати можливість краще контролювати небо, щоб дати шанс на боротьбу", - сказав Портман.

Минулого тижня Пентагон заявив, що Штати виступають проти передачі винищувачів, оскільки занепокоєні тим, що росія може сприйняти це як пряму участь альянсу у війні.

Портман, який перебуває в Польщі, сказав, що не впевнений, чому США вагаються щодо відправки винищувачів після того, як США вже відправили в Україну іншу військову техніку, включаючи зенітні ракети Stinger, і сказав, що "літаки також необхідні".

"Український народ просить просто дати йому можливість захистити себе. Дайте їм можливість спробувати зупинити цю перевагу Росії у повітряній потужності, щоб урятувати життя людей і, сподіваюся, дійти мирного рішення", - заявив він.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що винищувачі МІГ-29 суттєво не посилять обороноздатність українських військово-повітряних сил.

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