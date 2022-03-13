Сенатор США призвал передать истребители Украине, включая МиГ-29

Штаты выступают против передачи истребителей.

Американский сенатор Роб Портман заявил, что доставка истребителей в Украину, включая МиГ-29, важна, поскольку Россия усиливает свои атаки на страну.

Об этом сообщает CNN.

"Мы слышали непосредственно от украинцев, что они очень хотят получить их. Они хотят иметь возможность лучше контролировать небо, чтобы дать шанс на борьбу", — сказал Портман.

На прошлой неделе Пентагон заявил, что Штаты выступают против передачи истребителей, поскольку обеспокоены тем, что Россия может воспринять это как прямое участие альянса в войне.

Портман, находящийся в Польше, сказал, что не уверен, почему США затрудняются отправить истребители после того, как Штаты уже отправили в Украину другую военную технику, включая зенитные ракеты Stinger, и сказал, что "самолеты также необходимы".

"Украинский народ просит просто дать ему возможность защитить себя. Дайте им возможность попытаться остановить это преимущество России в воздушной мощи, чтобы спасти жизнь людей и, надеюсь, прийти к мирному решению", — заявил он.

Напомним, в Пентагоне считают, что истребители МИГ-29 существенно не усилят обороноспособность украинских военно-воздушных сил.

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