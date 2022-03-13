В Ирпень запретили въезд журналистов

Мэр города просит представителей медиа, а также всех украинцев – не публиковать в соцсетях наших военнослужащих, их технику и т.д.

С сегодняшнего дня запрещен въезд журналистов в Ирпень.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

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"Таким образом мы хотим уберечь жизнь и им, и нашим защитникам. Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев — не публикуйте в соцсетях наших военнослужащих, их технику или что-либо, указывающее на их расположение! Это очень важно!", — подчеркнул Маркушин.

Напомним, российские оккупанты 13 марта расстреляли в Ирпене Киевской области 51-летнего американского журналиста Брента Рено, который имел с собой удостоверение корреспондента The New York Times. В издании гибель медийщика подтвердили, но отмечают, что он не имел аккредитации.

Еще один журналист американского СМИ ранен. Пострадавшего вывезли из зоны боевых действий и доставили в больницу "Охматдет".

"Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, так, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора ", — написал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

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