У Росії почалась "прихована" мобілізація, але охочих небагато - Генштаб ЗСУ

У Росії почалась "прихована" мобілізація, але охочих небагато - Генштаб ЗСУ

У РФ намагаються уникнути військової служби.

У Росії для поповнення окупаційних військ почалась "прихована" мобілізація, проте охочих загинути на війні в Україні небагато.

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Про це 20 березня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що окупаційні війська втратили наступальний потенціал, їх просування зупинене майже на всіх напрямках. Противник продовжує нести втрати, має значні проблеми з комплектуванням підрозділів та частин особовим складом, логістикою.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте, населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби", - йдеться у повідомленні.

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