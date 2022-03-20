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В России началась "скрытая" мобилизация, но желающих немного — Генштаб ВСУ

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В России началась "скрытая" мобилизация, но желающих немного — Генштаб ВСУ

В РФ пытаются уклонится от военной службы.

В России для пополнения оккупационных войск началась "скрытая" мобилизация, однако желающих погибнуть на войне в Украине немного.

Об этом 20 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти по всем направлениям. Противник продолжает нести потери, имеет значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей, личным составом, логистикой.

"Для восполнения потерь личного состава подразделений российской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы", – говорится в сообщении.

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