Зеленский: "Если бы Украина была членом НАТО, война бы не началась"

Зеленский: "Если бы Украина была членом НАТО, война бы не началась"

Он призвал Альянс показать свою поддержку Украине и остановить гибель мирного населения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не начала бы войну, будь Украина членом НАТО.

Об этом заявил глава государства в эфире американского телеканала CNN.

"Если бы мы были членом НАТО, война бы не началась. Я бы хотел получить гарантии безопасности для моей страны, для моего народа", — заявил президент.

По словам Зеленского, если Североатлантический Альянс хочет, чтобы Украина стала членом договора, то нужно оказать помощь сейчас, потому что каждый день погибают люди.

"Если члены НАТО готовы видеть нас в Альянсе, то сделайте это немедленно, но если вы не готовы сохранить жизнь нашему народу, если вы просто хотите увидеть, как мы находимся между двумя мирами, если вы хотите видеть нас в этом сомнительном положении, когда мы не понимаем, можете ли вы принять нас или нет – вы не можете поставить нас в эту ситуацию, вы не можете заставить нас быть в этой неопределенности», – отметил он.

Также Зеленский подчеркнул, что есть компромиссы, которые Украина не может пойти в переговорах с Путиным. Это касается территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что Россия "не может насильственно получить благосклонность граждан другой страны".

Владимир Зеленский обратился к политикам и гражданам Швейцарии

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