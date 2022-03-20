Зеленский увеличил финансирование армии более чем на 67 млрд гривен

Зеленский увеличил финансирование армии более чем на 67 млрд гривен

Увеличение финансирования будет происходить за счет кредитной поддержки со стороны Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", предусматривающий увеличение финансирования Вооруженных сил Украины на 67,56 млрд грн.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

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Увеличение финансирования будет происходить за счет внешних заимствований, в частности официальной кредитной поддержки обороноспособности Вооруженных сил Украины, которую предоставит Украине Великобритания.

Денежные средства в объеме 67,56 млрд грн будут направлены в специальный фонд Министерства обороны Украины по бюджетной программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования".

Как отмечается, за эти средства Украина собирается закупить у британских поставщиков два противоминных корабля. Эти деньги должны покрыть доставку и обслуживание, совместное строительство восьми ракетных катеров, доставку и установку систем вооружения на существующие корабли, совместное строительство фрегата, а также консультационную и техническую поддержку строительства военно-морской инфраструктуры, включая доставку оборудования.

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