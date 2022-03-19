НБУ перечислил на нужды военных более 12,2 млрд грн

На спецсчете осталось 71 млн грн.

Национальный банк Украины уже перечислил на нужды военных более 12,2 млрд. грн.

По состоянию на 19 марта остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, составляет около 71 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 12,3 млрд грн в эквиваленте. В частности, почти 3,6 млрд грн поступило из-за границы в иностранной валюте.

Для помощи Украинской Армии перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты:

https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces

О счете для гуманитарных нужд

По состоянию на 19 марта остаток средств на счету Министерства социальной политики, который Национальный банк открыл для гуманитарных целей, составляет около 290 млн грн.

Для помощи гражданам, страдающим войной, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты:

https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Напомним, в НБУ предупредили украинцев о новых схемах аферистов в условиях войны.

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