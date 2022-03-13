В Украине ожил межбанковский валютный рынок

Межбанковский валютный рынок постепенно возобновляет работу.

Национальный банк Украины фиксирует возобновление сделок между банками на валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины на текущей неделе фиксирует возобновление операций между банками на валютном рынке. Объемы этих операций пока еще незначительные — около 10 млн долларов США в день в эквиваленте, но это важная основа для дальнейшего налаживания работы рыночных механизмов", — говорится в сообщении .

Отмечается, что, несмотря на войну, продолжающуюся на нашей территории, Национальный банк заинтересован в том, чтобы банки как можно активнее работали между собой.

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